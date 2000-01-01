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Во Франции запустили `воздушное такси` | Фото: Thinkstock23.05 04:23   MIGnews.com

Во Франции запустили "воздушное такси"

По случаю юбилейного, 70-го, Каннского кинофестиваля компания Uber вновь запустила свою услугу UberCopter.

Третий год подряд специалист по поиску автомобиля с водителем предлагает туристам быстро добраться из пункта А в пункт Б Лазурного побережья. На вертолете компании клиента доставят из Ниццы в Канны всего за 7 минут.

Заказать UberCopter можно напрямую через приложение Uber с 9 до 19 часов 7 дней в неделю. Служба будет работать весь туристический сезон до 15 октября, сообщает Deplacements Pros.

Стоимость перелета – 160 евро с человека. Дополнительные 50 евро придется заплатить за багаж, превышающий по размерам установленную норму – 56х45х25 см.
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