23.05 04:23 MIGnews.com

Во Франции запустили "воздушное такси"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По случаю юбилейного, 70-го, Каннского кинофестиваля компания Uber вновь запустила свою услугу UberCopter.Третий год подряд специалист по поиску автомобиля с водителем предлагает туристам быстро добраться из пункта А в пункт Б Лазурного побережья. На вертолете компании клиента доставят из Ниццы в Канны всего за 7 минут.Заказать UberCopter можно напрямую через приложение Uber с 9 до 19 часов 7 дней в неделю. Служба будет работать весь туристический сезон до 15 октября, сообщает Deplacements Pros.Стоимость перелета – 160 евро с человека. Дополнительные 50 евро придется заплатить за багаж, превышающий по размерам установленную норму – 56х45х25 см.