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Музыкант-еврей стал рекордсменом премии Billboard 23.05 02:26   MIGnews.com

Музыкант-еврей стал рекордсменом премии Billboard

Канадский хип-хоп-исполнитель, еврейского происхождения Дрейк получил 13 наград музыкальной премии Billboard Music Awards, побив рекорд Адель.

Как сообщается на сайте издания Billboard, Дрейк стал победителем в категориях "Лучший артист", "Лучший певец", "Лучший рэпер".

Кроме того, его альбом View объявлен лучшим альбомом в стиле рэп.



Лучшей певицей года признана американка Бейонсе, получившая в общей сложности пять наград. Американский коллектив Twenty One Pilots победил в категориях "Самая популярная группа" и "Лучшая песня в стиле рок".

Американский коллектив Metallica завоевал премию Billboard в номинации "Лучший рок-альбом", а певец Джастин Тимберлейк стал лауреатом в категориях "Самая продаваемая песня" и "Лучшая песня для радио".

Церемония награждения лауреатов премии Billboard Music Awards состоялась в Лас-Вегасе, передает RT.
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