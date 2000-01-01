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Для умирающего мужчины за сутки организовали свадьбу | Фото: Thinkstock22.05 23:22   MIGnews.com

Для умирающего мужчины за сутки организовали свадьбу

За сутки незнакомцы помогли организовать свадебную церемонию для мужчины, умирающего от рака. Отмечается, что торжественное мероприятие 45-летней Трейси Брукс и 63-летнего Рэя Кершоу прошло в субботу, 20 мая, в хосписе Спрингхилл в Рочдейле.

По сообщениям местных СМИ, пара планировала пожениться в следующем году, однако им пришлось отказаться от свадебного торжества на Тенерифе.

В марте мужчине поставили страшный диагноз – рак двенадцатиперстной кишки.

Жизнь Кершоу может оборваться в любую минуту.

Благодаря пожертвованиям незнакомцев им удалось организовать свадьбу менее чем за 24 часа. Изначально церемония была назначена на 2 июня, однако из-за ухудшающегося состояния Рэя торжество перенесли.

Пара поженилась в кругу близких родственников, друзей и персонала хосписа.
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