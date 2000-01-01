Глухой пес спас трехлетнюю девочку в Австралии

В Австралии 3-летнюю девочку в течении 10 часов охранял пес, ребенок потерялся, а старая, глухая и почти слепая собака его стерегла.
Об этом в воскресенье, 22 апреля сообщает Sky News.
После обеда девочка ускользнула от своих родителей и покинула дом. Вместе с ней пропал и 17-летний пес по кличке Макс. На поиски потерявшееся девочки отправились больше 100 добровольцев и сотрудников полиции.
К ночи поиски не увенчались успехом и были приостановлены. Уже утром, когда люди вновь стали искать потерявшуюся девочку, ее нашли.
Оказалось, что девочка находилась в нескольких километров от своего дома. Всю ночь четвероногий друг был рядом и охранял малышку.
Уточнеятся, что сначала волонтеры обнаружили собаку, а тот привел их прямо к Авроре. Полиция Квинсленда поблагодарила пса в субботнем твите и объявила почетным полицейским.
Псу Максу уже 17 лет, он ничего не слышит и видит только частично. Но это не помешало ему оказаться настоящим героем.
Отметим, что это необычный случай, когда пес проявил преданность и помог ребенку избежать опасностей.