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Глухой пес спас трехлетнюю девочку в Австралии | Фото:23.04 05:28   MIGnews.com

Глухой пес спас трехлетнюю девочку в Австралии

В Австралии 3-летнюю девочку в течении 10 часов охранял пес, ребенок потерялся, а старая, глухая и почти слепая собака его стерегла.

Об этом в воскресенье, 22 апреля сообщает Sky News.

После обеда девочка ускользнула от своих родителей и покинула дом. Вместе с ней пропал и 17-летний пес по кличке Макс. На поиски потерявшееся девочки отправились больше 100 добровольцев и сотрудников полиции.

К ночи поиски не увенчались успехом и были приостановлены. Уже утром, когда люди вновь стали искать потерявшуюся девочку, ее нашли.

Оказалось, что девочка находилась в нескольких километров от своего дома. Всю ночь четвероногий друг был рядом и охранял малышку.

Уточнеятся, что сначала волонтеры обнаружили собаку, а тот привел их прямо к Авроре. Полиция Квинсленда поблагодарила пса в субботнем твите и объявила почетным полицейским.

Псу Максу уже 17 лет, он ничего не слышит и видит только частично. Но это не помешало ему оказаться настоящим героем.

Отметим, что это необычный случай, когда пес проявил преданность и помог ребенку избежать опасностей.

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