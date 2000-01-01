22.04 18:51 MIGnews.com

Победителям викторины ТАНАХа вручили награды

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Председатель Еврейского Национального Фонда – Керен Каемет ле-Исраэль Дани Атар по поручению Министерства образования вручил награды победителям викторины ТАНАХа в номинации для молодежи из диаспоры. Викторина ТАНАХа, как известно, проводится в Израиле каждый год в День Независимости в присутствии президента, главы правительства и других официальных лиц.Дани Атар отметил, что для него это приглашение большая честь. Это очередное признание выдающегося вклада ЕНФ-ККЛ в укрепление связей молодежи диаспоры с еврейским государством."Это очень особое мероприятие, на котором мы все сегодня собрались, - сказал Дани Атар, обращаясь к присутствующим. - Еврейская молодежь со всего мира сегодня здесь, чтобы отпраздновать свою любовь к Израилю и ТАНАХу. Это квинтэссенция наших еврейских ценностей, символ единства нашего народа. А сплочение нашего народа – это одна из важнейших задач, которые поставил перед собой ЕНФ-ККЛ"."ЕНФ-ККЛ – это двусторонний мостик между мировым еврейством и государством Израиль, - продолжил председатель ЕНФ-ККЛ. – Эта очень особенная связь позволяет ЕНФ-ККЛ на протяжение уже более 117 лет воплощать в жизнь сионистскую мечту – выкупать земли Страны Израиля, сажать деревья, строить города и поселки, превращать пустыню в цветущий сад".Обращаясь к победителям викторины ТАНАХа, Дани Атар отметил: "Вы посланники еврейской духовности – любопытства, творчества, стремления к учебе. Вы наше будущее, новое поколение еврейского народа, и мы вами гордимся!".