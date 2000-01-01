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Тысячи людей спели `С днем рождения` королеве Елизавете II | Фото:23.04 04:23   MIGnews.com

Тысячи людей спели "С днем рождения" королеве Елизавете II

Британская королева Елизавета II отпраздновала в субботу свой 92-й день рождения, посетив концерт в свою честь в Альберт-холле.

Об этом в воскресенье, 22 апреля сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, тысячи гостей спели для королевы "С днем рождения".

На концерте, приуроченному этому празднику выступили такие звезды мировой эстрады как Стинг, Том Джонс, Кайли Миноуг и Джейми Каллум.

Отметим, что Елизавета остается самыми долгоживущим и правящим монархом в британской истории.

Издание уточняет, что на праздник по случаю своего дня рождения Елизавета пришла вместе с сыном, принцем Чарльзом, и внуком, принцем Уильямом.

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл, свадьба которых состоится 19 мая, тоже пришли на шоу. В ответ на песенные поздравления королева махала рукой толпе.

Согласно заведенной традиции, обычно этот день королева празднует в кругу семьи, откладывая все официальные торжества до лета - именинницу поздравляют во вторую субботу июня во время парада в честь дня рождения королевы. Однако в этом году день рождения Ее Величества совпал с саммитом Содружества наций, которое возглавляет Елизавета II, так что скромным чаепитием ограничиться не пришлось.
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