По данным издания, тысячи гостей спели для королевы "С днем рождения".
На концерте, приуроченному этому празднику выступили такие звезды мировой эстрады как Стинг, Том Джонс, Кайли Миноуг и Джейми Каллум.
Отметим, что Елизавета остается самыми долгоживущим и правящим монархом в британской истории.
Издание уточняет, что на праздник по случаю своего дня рождения Елизавета пришла вместе с сыном, принцем Чарльзом, и внуком, принцем Уильямом.
Принц Гарри и его невеста Меган Маркл, свадьба которых состоится 19 мая, тоже пришли на шоу. В ответ на песенные поздравления королева махала рукой толпе.
Согласно заведенной традиции, обычно этот день королева празднует в кругу семьи, откладывая все официальные торжества до лета - именинницу поздравляют во вторую субботу июня во время парада в честь дня рождения королевы. Однако в этом году день рождения Ее Величества совпал с саммитом Содружества наций, которое возглавляет Елизавета II, так что скромным чаепитием ограничиться не пришлось.