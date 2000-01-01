23.04 00:12 MIGnews.com

Стало известно, где похоронят Нину Дорошину

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Народная артистка России Нина Дорошина будет похоронена на Пятницком кладбище в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на театр "Современник", где работала актриса."Прощание с Ниной Михайловной состоится 24 апреля на Другой сцене театра "Современник" на Чистопрудном бульваре. Начало панихиды с 11 часов. Затем в 14.00 пройдет отпевание в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище, там будет похоронена Нина Михайловна рядом со своими родными", — заявил представитель театра.Нина Дорошина скончалась 21 апреля в Москве на 84-м году жизни.