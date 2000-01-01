Врач лечил слабые мышцы таза пациентки регулярным сексом
В Британии врач сказал пациентке с рассеянным склерозом, что секс с ним станет для нее лучшим лекарством. Как передает ТСН со ссылкой на The Telegraph, женатый 43-летний доктор говорил больной женщине, что половой акт с ним будет стимулировать мышцы в ее ногах.
"Поверь мне, я врач, а это поможет тебе вернуть чувствительность", - убеждал пациентку медик.
Впоследствии также оказалось, что мужчина поклялся на ней жениться и говорил, что хочет иметь от нее сына, несмотря на то, что он уже был женат и имел двух дочерей. Он также утверждал, что секс поможет ей "вернуть ощущение в ее вагине" и "поможет мышцам тазового дна, потому что они были слабыми".
В свою очередь, шестимесячная интрижка закончилась возможной беременностью пациентки, которая, как утверждается, спала только со своим врачом. Когда же она подумала, что у нее случился выкидыш, мужчина опять пытался с ней переспать.
Согласно информации, дело началось в июле 2012 года после того, как пациентка была принята в больницу в отдел "A & E" в Южном Лондоне, где она жаловалась, что не чувствует своих ног. Однако сейчас, представ перед судом, врач отрицает свою вину.