22.04 13:55 MIGnews.com

Клинт Иствуд снимет кино о предотвращении теракта в поезде

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Легендарный американский актер и режиссер Клинт Иствуд снимет кинокартину о предотвращении властями США теракта во Франции. Лента будет основана на реальных событиях, пишет The Guardian.В основу сюжета ляжет книга “Поезд в 15.17 в Париж: Правдивая история о террористе, поезде и трех американских героях”.Кинолента поведает нам о событиях, произошедших в 2015 году.Два года назад американские солдаты Алек Скарлатос и Спенсер Стоун, студент из США Энтони Сэдлер и британец Крис Норман ехали на скоростном поезде Thalys из Амстердама в Париж.Они смогли разоружить и задержать 26-летнего выходца из Марокко, когда террорист открыл огонь по пассажирам.В результате атаки ранения получили три человека. Солдат Стоун также был ранен при попытке обезвредить террориста.