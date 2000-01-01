22.04 13:55 MIGnews.com
Клинт Иствуд снимет кино о предотвращении теракта в поезде
Легендарный американский актер и режиссер Клинт Иствуд снимет кинокартину о предотвращении властями США теракта во Франции. Лента будет основана на реальных событиях, пишет The Guardian.
В основу сюжета ляжет книга “Поезд в 15.17 в Париж: Правдивая история о террористе, поезде и трех американских героях”.
Кинолента поведает нам о событиях, произошедших в 2015 году.
Два года назад американские солдаты Алек Скарлатос и Спенсер Стоун, студент из США Энтони Сэдлер и британец Крис Норман ехали на скоростном поезде Thalys из Амстердама в Париж.
Они смогли разоружить и задержать 26-летнего выходца из Марокко, когда террорист открыл огонь по пассажирам.
В результате атаки ранения получили три человека. Солдат Стоун также был ранен при попытке обезвредить террориста.
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