22.04 12:51 MIGnews.com

Британцы провели "день без угля" впервые за 130 лет

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Жители Великобритании провели сутки без сжигания угля для выработки электроэнергии.Это впервые с 1880-х годов британцы провели день без угольных электростанций.Об этом сообщает Bloomberg."Пятница, 21 апреля 2017 года, стала первым 24-часовым периодом с 1880-х годов, который Великобритания провела без электростанций, работающих на угле", — говорится в сообщении британского оператора National Grid Plc.Отмечается, что правительство планирует отключить все угольные электростанции к 2025 году.Причиной данного решения является борьба с изменением климата.