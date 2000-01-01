Британцы провели "день без угля" впервые за 130 лет
Жители Великобритании провели сутки без сжигания угля для выработки электроэнергии.
Это впервые с 1880-х годов британцы провели день без угольных электростанций.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Пятница, 21 апреля 2017 года, стала первым 24-часовым периодом с 1880-х годов, который Великобритания провела без электростанций, работающих на угле", — говорится в сообщении британского оператора National Grid Plc.
Отмечается, что правительство планирует отключить все угольные электростанции к 2025 году.
Причиной данного решения является борьба с изменением климата.