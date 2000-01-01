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Британцы провели “день без угля” впервые за 130 лет | Фото: Thinkstock22.04 12:51   MIGnews.com

Британцы провели "день без угля" впервые за 130 лет

Жители Великобритании провели сутки без сжигания угля для выработки электроэнергии.

Это впервые с 1880-х годов британцы провели день без угольных электростанций.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Пятница, 21 апреля 2017 года, стала первым 24-часовым периодом с 1880-х годов, который Великобритания провела без электростанций, работающих на угле", — говорится в сообщении британского оператора National Grid Plc.

Отмечается, что правительство планирует отключить все угольные электростанции к 2025 году.

Причиной данного решения является борьба с изменением климата.
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