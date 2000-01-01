23.03 03:27 MIGnews.com

Хэмилл, известный как Скайуокер открыл Skywalk

Поделиться

Комментарии

Голливудский актер Марк Хэмилл, который прославился ролью Люка Скайуокера в "Звездных войнах", посетил Гибралтар, где торжественно открыл смотровую площадку.Марк, прежде чем разрезать ленту, громко произнес: "Пусть сила будет со Скайуокером".На высоте 340 м Skywalk предлагает панорамные виды (360 градусов) через Гибралтар, Испанию и Марокко.Пол Skywalk сделан из четырех слоев многослойного стекла, он удерживает вес 11 Range Rover или 5 азиатских слонов.