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23.03 03:27   MIGnews.com

Хэмилл, известный как Скайуокер открыл Skywalk

Голливудский актер Марк Хэмилл, который прославился ролью Люка Скайуокера в "Звездных войнах", посетил Гибралтар, где торжественно открыл смотровую площадку.

Марк, прежде чем разрезать ленту, громко произнес: "Пусть сила будет со Скайуокером".



На высоте 340 м Skywalk предлагает панорамные виды (360 градусов) через Гибралтар, Испанию и Марокко.

Пол Skywalk сделан из четырех слоев многослойного стекла, он удерживает вес 11 Range Rover или 5 азиатских слонов.
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