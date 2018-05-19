Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших 23.03 05:27   MIGnews.com

Принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших

Принц Гарри, который совсем скоро жениться на Меган Маркл, пригласил на свадьбу одну из девушек, с которой ему приписывали роман

Приглашение получила известная певица Элли Голдинг. Она является третьей приглашенной экс-девушкой.

19.05.2018 в Винздорском дворце Голдинг встретится с Челси Дэви и Крессиде Бонас, которым также приписывали отношения с принцем.

На свадьбе Элли будет сопровождать бойфренд Гаспар Джоплинг. Несколько лет тому назад фотокоры запечатлели на снимке певицу, которая целовалась с Гарри в автомобиле.

Как сообщил источник таблоиду The Sun, Элли и Гарри остались хорошими друзьями.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:28
В израильском зоопарке родилось редкое животное
03:42
Австриец отсудил 317 тыс. евро за "обратную дискриминацию"
03:27
Хэмилл, известный как Скайуокер открыл Skywalk
01:27
Хэмилл, известный как Скайуокер открыл Skywalk
01:07
Американский 83-летний священник стал порнозвездой
00:42
Индонезию накрыл вулканический газ: 30 пострадавших
23:42
В океан выпустили первую рыбу-шпиона  
22:27
Huawei разрабатывает телефон, поддерживающий блокчейн
21:48
ЕС: Газа и Восточный Иерусалим должны быть вместе
21:24
Кибербезопасность: Болгария хочет сотрудничать с Израилем
21:08
На химзаводе в Чехии прогремел взрыв, есть жертвы
20:51
Израиль и США завершили учения Juniper Cobra
20:32
Нафтали Беннет: Я буду министром обороны
19:41
Беспорядки в Бней-Браке: задержано 28 человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus