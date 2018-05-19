23.03 05:27 MIGnews.com
Принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших
Принц Гарри, который совсем скоро жениться на Меган Маркл, пригласил на свадьбу одну из девушек, с которой ему приписывали роман
Приглашение получила известная певица Элли Голдинг. Она является третьей приглашенной экс-девушкой.
19.05.2018 в Винздорском дворце Голдинг встретится с Челси Дэви и Крессиде Бонас, которым также приписывали отношения с принцем.
На свадьбе Элли будет сопровождать бойфренд Гаспар Джоплинг. Несколько лет тому назад фотокоры запечатлели на снимке певицу, которая целовалась с Гарри в автомобиле.
Как сообщил источник таблоиду The Sun
, Элли и Гарри остались хорошими друзьями.
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