В израильском зоопарке родилось редкое животное

В Библейском зоопарке Иерусалима на свет появилась золотистая львиная игрунка, также известная как золотистый львиный тамарин и находящаяся под угрозой исчезновения.Об этом в четверг, 22 марта сообщает The Times of Israel Представители зоопарка рассказали, что редкий примат, у которого пока что нет имени, появился на свет в семье самки Билби и самца Зохара две недели тому назад.По их словам, сегодня посетители зоопарка могли увидеть малыша, цепляющегося за густую шерсть своей матери.Издание отмечает, что наибольшая угроза исчезновения золотистых львиных тамаринов существовала в восьмидесятых годах прошлого века, когда в родной для приматов Бразилии их насчитывалось меньше ста.Сегодня в дикой природе и в зоопарках разных стран мира живет несколько сотен таких животных, пишет The Times of Israel.