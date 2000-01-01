23.03 04:28 MIGnews.com
В израильском зоопарке родилось редкое животное
В Библейском зоопарке Иерусалима на свет появилась золотистая львиная игрунка, также известная как золотистый львиный тамарин и находящаяся под угрозой исчезновения.
Об этом в четверг, 22 марта сообщает The Times of Israel
.
Представители зоопарка рассказали, что редкий примат, у которого пока что нет имени, появился на свет в семье самки Билби и самца Зохара две недели тому назад.
По их словам, сегодня посетители зоопарка могли увидеть малыша, цепляющегося за густую шерсть своей матери.
Издание отмечает, что наибольшая угроза исчезновения золотистых львиных тамаринов существовала в восьмидесятых годах прошлого века, когда в родной для приматов Бразилии их насчитывалось меньше ста.
Сегодня в дикой природе и в зоопарках разных стран мира живет несколько сотен таких животных, пишет The Times of Israel.
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