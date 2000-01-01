Капитан сборной Ирана по футболу - на фото с израильтянином

"В футболе существуют разные правила, но есть лишь один язык – без предрассудков и без войн. Капитан сборной Ирана и я демонстрируем, что все может быть иначе", - так он подписал снимок, который появился на его страницах в Facebook и Twitter.
Напомним, что в 2007 году Дежага отказался участвовать в матче в Израиле, аргументировав это опасениями на счет того, что в противном случае его могут посадить в тюрьму по возвращению на родину.
Если он разделяет точку зрения Бузагло, остается только пожелать ему удачи, и чтобы его не постигла участь Мисс Ирак Сары Идан, которая после снимка с вице-Мисс Израиль Адар Гандельсман была вынуждена бежать из страны на фоне угроз смерти.