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Капитан сборной Ирана по футболу - на фото с израильтянином | Фото: @MaorBuzaglo11/Twitter22.03 15:48   MIGnews.com

Капитан сборной Ирана по футболу - на фото с израильтянином

Футболист Маор Бузагло опубликовал в интернете снимок, который демонстрирует возможность сосуществования двух народов – израильского и иранского.

Форвард хайфского "Маккаби" сфотографировался с полузащитником немецкого "Вольфсбурга" и капитаном сборной Ирана по футболу Ашканом Дежагом.


"В футболе существуют разные правила, но есть лишь один язык – без предрассудков и без войн. Капитан сборной Ирана и я демонстрируем, что все может быть иначе", - так он подписал снимок, который появился на его страницах в Facebook и Twitter.

Напомним, что в 2007 году Дежага отказался участвовать в матче в Израиле, аргументировав это опасениями на счет того, что в противном случае его могут посадить в тюрьму по возвращению на родину.

Если он разделяет точку зрения Бузагло, остается только пожелать ему удачи, и чтобы его не постигла участь Мисс Ирак Сары Идан, которая после снимка с вице-Мисс Израиль Адар Гандельсман была вынуждена бежать из страны на фоне угроз смерти.
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