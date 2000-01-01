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Раввин разрешил евреям есть клонированную свинину | Фото: Morgan/Flickr22.03 14:14   MIGnews.com

Раввин разрешил евреям есть клонированную свинину

Мясо клонированной свиньи будет считаться кошерным – то есть евреи смогут его употреблять и даже вместе с молочными продуктами, считает небезызвестный в Израиле ортодоксальный раввин Юваль Черлоу.

В интервью порталу Ynet декан ешивы "Айт Орот Шауль Хесдер" и председатель раввинской организации "Цохар" Черлоу заявил, что правила кашрута не распространяются на клонированное мясо.

"Клонированная свинина не должна определяться как запрещенная для употребления, в том числе с молоком", - сказал он перед конференцией "Наука и галаха", состоявшейся 21 марта в университете Бар-Илана.

И хотя в статье напрямую не отмечается, о чем именно идет речь – о мясе, выращенном "традиционным" способом, то есть из клонированной свиньи, либо же о мясе искусственно выращенном в лабораторных условиях – очевидно, что рав имел в виду последнее.

Черлоу выступил за то, чтобы раввинат признал кошерность клонированного мяса, настаивая на его неоспоримых преимуществах: это избавит людей от голода, предотвратит загрязнение окружающей среды и избавит животных от страданий.

Он считает, что во время клонирования получаемая клетка теряет свою первоначальную суть и поэтому ее нельзя считать некошерной.

"Это будет даже не мясом, поэтому вы это можно употреблять с молочными продуктами", - настаивает он, призывая раввинат учитывать потребности всего человечества, а не только евреев.
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