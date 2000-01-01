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Волшебное преображение вашего дома с мебелью от Rest&Relax 22.03 12:36   MIGnews.com

Волшебное преображение вашего дома с мебелью от Rest&Relax

Вы думаете, что мы рекламируем мебельные магазины? Нет! Мы приглашаем вас в Царство мебели Rest&Relax – королевские диваны, роскошные салоны, величественная мягкая мебель. И в этом царском великолепии - изящные, стильные и утонченные модели разнообразных расцветок из кожи и ткани - на любой вкус и по индивидуальному заказу. Итак, какую мебель вы ищете?...

Вы ищете качество и надёжность? - Вам в Rest&Relax

Вы ищете функциональность и элегантность? - Вам в Rest&Relax

Вы ищете удобство и комфорт? - Вам в Rest&Relax

В магазинах сети Rest&Relax вам предложат лучшую мягкую мебель из Италии и Польши по удивительным ценам – напрямую от производителя, что значительно экономит ваши расходы на покупку мебели. Особые ценовые предложения обязательно заинтересуют вас в преддверии весенних праздников, именно сейчас – по традиции перед Пейсахом– лучше всего заняться обновлением вашего салона. Цветовая гамма мебельных гарнитуров многообразна и отвечает самым буйным фантазиям искушённых покупателей: бирюзовые, красные, фиолетовые, жемчужно-серые … все цвета радуги – в ваш дом. И что не менее важно – высокотехнологичные ткани прекрасно чистятся, так что если в вашем доме дети любят рисовать фломастерами или домашние питомцы обожают полежать в любимом кресле – не волнуйтесь, мебель от Rest&Relax не боится ни детей, ни животных.
Волшебное преображение вашего дома с мебелью от Rest&Relax
Здоровье – важнее всего

Для здоровья спины - диваны коллекции от Rest&Relax - то, что вам нужно! Уникальная технология пружин двух уровней, и горизонтальные пружины, натуральный латекс - эти важные составляющие мебельных салонов позволяет правильно и равномерно распределить прямое и обратное давление тела в лежачем состоянии. Таким образом, ваше тело получает полную поддержку позвоночника и может полностью расслабиться. Многие модели оснащены креслами реклайнерами - для максимального комфорта каждого члена семьи. Диваны от Rest&Relax поистине можно назвать домашним целителем, ведь если ваше тело находится в правильном положении, у вас никогда не будет проблем с позвоночником и болезнями опорно-двигательного аппарата.

Удобство и комфорт

Мы гарантируем, что сырье для изготовления мебели отвечает самым высоким стандартам мебельной промышленности, и мы тщательно следим за этим. Наши диваны эргономичны и надёжны и служат потребителю много лет. Любая актуальная модель дивана может быть снабжена раскладным механизмом, который превратит диван в удобную кровать. Этот механизм абсолютно бесшумен в работе и не потребует от вас особенных усилий. Матрас такой кровати, как и сам раскладной механизм, создается под наблюдением профильных специалистов, а потому, как с точки зрения своей конструкции, так и с точки зрения материалов, из которых изготавливается, полностью соответствует требованиям анатомических особенностей человеческого тела. Благодаря латексному наполнению матраса и сидений дивана человек, сидящий и лежащий на нем, находится в чрезвычайно удобном положении, что благотворно влияет на здоровье позвоночника. Это просто удобно – и в этом вся прелесть диванов и кресел! Дополнительное преимущество моделей Rest&Relax еще и в том, что раскладные диваны можно поставить как в углу, так и в середине комнаты, таким образом, планируя пространство по вашему желанию.

Покупатели знают, что эта марка Rest&Relax – гарантия высокого качества, добротной мебели, оригинального дизайна. Мы предлагаем мебель от самых известных европейских брендов - ALPA SALOTI, POLO DIVANI, GALA COLLEZION – европейские марки, давно получившие популярность в Израиле.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ 2017 – 2018 г.

Cavallo
Волшебное преображение вашего дома с мебелью от Rest&Relax

- экономит пространство комнаты, стоя в углу;
- делит пространство на несколько зон, стоя в центре комнаты;
- может служить как сидячим, так и спальным местом в сложенном виде;
- раскрывается в удобную и просторную кровать при раскладывании;
- содержит глубокий и вместительный ящик для белья;
- оснащен одним из самых надежных механизмов раскладывания.

Girro
Волшебное преображение вашего дома с мебелью от Rest&Relax
Свободная комплектация, стильный дизайн, встроенная просторная кровать, ящик для белья и модные гаджеты делают его идеальным для современных квартир.

MISHEL
Волшебное преображение вашего дома с мебелью от Rest&Relax
Классический стиль, ортопедические сидения, обивка из моющейся ткани или кожи, 2 реклайнера. Модель может быть доставлена к вам на дом в ближайшие дни!

Царство мебели - от Rest&Relax - позвольте себе роскошную мебель и превратите свой дом в настоящий образец стиля и комфорта, в настоящий царский (но современный!) дворец.

Мебельные магазины Rest&Relax расположены по адресу:

* Петах-Тиква, ул. Бен Цион Галис, 9 (промзона Сгула)

* Ришон ле-Цион, ул. Моше Леви, 10 – ха-Мерказ ха-Исраэли ле-Риут

Звоните нам *5179
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