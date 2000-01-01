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Израильский хит на `Евровидении` – в топе Европы | Фото: @nettabarzi/Instagram22.03 11:43   MIGnews.com

Израильский хит на "Евровидении" – в топе Европы

Песня Toy, с которой Нетта Барзилай представит Израиль на песенном конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне в этом году, запала в душу не только жителям Еврейского государства, но и европейцам.

Композиция уже которую неделю не покидает первое место израильского YouTube – на канале "Евровидения" ролик с песней Барзилай просмотрели более, 6,5 млн. раз, что делает его одним из самых просматриваемых на странице конкурса. Помимо того, около 5 млн. раз его просмотрели на канале телерадиокомпании "Кан".

Кроме того, как пишет "Гаарец", песня стала одной из самых прослушанных в iTunes различных европейских стран: в Испании она достигла 17 места, в Польше – 36-го, в Голландии – 46, а в Норвегии заняла 56 позицию.

В израильском iTunes Нетта Барзилай долгое время сохраняла первенство, лишь недавно уступив композиции "Хаверот Шелах" Омера Адама.

Это выбивается из общей тенденции. К примеру, песня Fuego представительницы Кипра Элени Фурейры, заняла в своей стране третье место, шестое – в соседней Греции и 140 – в Испании. А шведская песня Dance You Off хоть и заняла первое место в местном iTunes, но в соседней Норвегии выше 31-го ей подняться не удалось.

Как сообщалось ранее, публикация клипа на странице израильского МИДа в Facebook Toy собрала множество положительных отзывов от жителей арабских стран, а самой Нетте прочат победу на конкурсе.
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