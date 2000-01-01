Песня Toy, с которой Нетта Барзилай представит Израиль на песенном конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне в этом году, запала в душу не только жителям Еврейского государства, но и европейцам.
Композиция уже которую неделю не покидает первое место израильского YouTube – на канале "Евровидения" ролик с песней Барзилай просмотрели более, 6,5 млн. раз, что делает его одним из самых просматриваемых на странице конкурса. Помимо того, около 5 млн. раз его просмотрели на канале телерадиокомпании "Кан".
Кроме того, как пишет "Гаарец", песня стала одной из самых прослушанных в iTunes различных европейских стран: в Испании она достигла 17 места, в Польше – 36-го, в Голландии – 46, а в Норвегии заняла 56 позицию.
В израильском iTunes Нетта Барзилай долгое время сохраняла первенство, лишь недавно уступив композиции "Хаверот Шелах" Омера Адама.
Это выбивается из общей тенденции. К примеру, песня Fuego представительницы Кипра Элени Фурейры, заняла в своей стране третье место, шестое – в соседней Греции и 140 – в Испании. А шведская песня Dance You Off хоть и заняла первое место в местном iTunes, но в соседней Норвегии выше 31-го ей подняться не удалось.