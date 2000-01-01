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Скриншот с видео YouTube 23.03 01:07   MIGnews.com

Американский 83-летний священник стал порнозвездой

83-летний священник и ветеран Корейской войны, американец Норм Селф, решил начать свою жизнь сначала и принял участие в сьемках гей-порно, тем самым став одной из самых старых порнозвезд в мире, пишет New York Post.

По сценарию дедушка наблюдает за двумя молодыми парнями, которые утишаются в объятьях друг друга, и занимается самоудовлетворением.

"Это было великолепно! Как могло быть иначе? Снимали в благословенной сельской обстановке, в окружении любящих, компетентных и готовых помочь братьев, которые стремятся поделиться благой вестью об исцеляющей силе удовольствия“, - комментирует свой первый опыт Селф в сьемках "фильма для взрослых".

При этом, как он рассказал в интервью изданию, сейчас пожилой мужчина в большей степени уделяет время своей интимной жизни, и даже прошел курс "Эротического образования" получив возможность обучать людей тантрическому сексу.
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