23.03 02:34 MIGnews.com

В какой период супруги ссорятся чаще всего

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Социологи провели исследование, и выяснили, что перед отпуском супруги чаще ссорятся. Главной темой скандалов становится выбор места отдыха, как пишет ladyportal.info.Поездка куда-нибудь в теплые края – это прекрасный способ хоть на пару недель забыть про рутину, расслабиться и побыть какое-то время вместе со своей половинкой. Но, к сожалению, сам отпуск становится причиной для многочисленных семейных ссор. Причем выяснять отношения многие начинают еще до самой поездки.Британская туристическая компания Ebookers заказала опрос 2 000 взрослых жителей страны. 74% его участников согласились с тем, что отпуск является прекрасной возможностью романтически провести время. Но больше чем у половины пар вопрос выбора места отдыха приводит к спорам и последующим семейным ссорам. А у 37% взаимная злость выплескивается в момент бронирования поездки.Три четверти пар спорят хотя бы один раз во время отпуска, а у 25% ссоры возникают уже на третий день. Чаще всего их причинами является количество денег, которые супруги готовы потратить на отдых, а также количество времени, которое они хотят провести вместе.Женщины чаще всего винят в этих спорах алкоголь. А мужчин больше всего бесит, если их половинки начинают изучать других представителей сильного пола на пляже. И все-таки, 56% пар возвращается из отпуска с ощущением, что их союз стал еще крепче.