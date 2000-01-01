22.03 15:42 MIGnews.com

Самый успешный блоггер рунета. Интервью

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Dukascopy TV спешит познакомить зрителя с одним из первых блогеров рунета. Max Brandt - это не только блогер, но также и продюсер одного из самых успешных блогер-агентств в Москве. Поверьте, это интервью стоит посмотреть!