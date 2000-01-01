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Ученые назвали незаменимый для женщин продукт | Фото: Thinkstock23.03 01:31   MIGnews.com

Ученые назвали незаменимый для женщин продукт

Ученые назвали продукт, который должен присутствовать в рационе каждой женщины. Он является незаменимым для здоровья благодаря особым свойствам, а также комплексу витаминов и минералов.

Этим уникальным продуктом является авокадо. По словам специалистов, его регулярное употребление приводит к нормализации менструального цикла, улучшению кровообращения и оказывает общий благотворный эффект на организм женщины. Авокадо является растительным аналогом мяса. В составе авокадо очень много витамина Е, который способен противостоять вирусам и возрастным изменениям.

Авокадо, как и мясо, укрепляет мышечную массу тела и уменьшает количество жира. В этом продукте также есть обилие калия, которое требуется для полноценной работы сердца, и высокий уровень олеиновой кислоты, способной предотвратить образование холестериновых бляшек. Кроме того, авокадо является природным антиоксидантом, он нормализует гормональную деятельность.
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