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Армани обвинил индустрию моды в `изнасиловании` женщин | Фото:23.02 05:45   MIGnews.com

Армани обвинил индустрию моды в "изнасиловании" женщин

Джорджио Армани обвинил индустрию моды в "изнасиловании" женщин и подвергся критике. Об этом сообщает Sky News.

Итальянский дизайнер неоднократно использовал термин "изнасилование", чтобы описать, как относятся к женщинам в индустрии моды. Он выступал на мероприятии во время Миланской недели моды.

"Думаю, пришло время сказать то, что я думаю", - начал Армани. "Женщин насилуем мы, дизайнеры."

"Если дама идет по улице и видит объявление с женщиной с ее грудью и ж***й, и она тоже хочет быть такой, это способ ее изнасиловать."

Комментарии 85-летнего дизайнера вызвали критику со стороны экспертов в индустрии моды.

Армани основал свой бренд в 1975 году. Его спорные замечания были сделаны на мероприятии в рамках шоу для его линии Emporio Armani на Миланской неделе моды.


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