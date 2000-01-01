23.02 05:45 MIGnews.com

Армани обвинил индустрию моды в "изнасиловании" женщин

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Джорджио Армани обвинил индустрию моды в "изнасиловании" женщин и подвергся критике. Об этом сообщает Sky News.Итальянский дизайнер неоднократно использовал термин "изнасилование", чтобы описать, как относятся к женщинам в индустрии моды. Он выступал на мероприятии во время Миланской недели моды."Думаю, пришло время сказать то, что я думаю", - начал Армани. "Женщин насилуем мы, дизайнеры.""Если дама идет по улице и видит объявление с женщиной с ее грудью и ж***й, и она тоже хочет быть такой, это способ ее изнасиловать."Комментарии 85-летнего дизайнера вызвали критику со стороны экспертов в индустрии моды.Армани основал свой бренд в 1975 году. Его спорные замечания были сделаны на мероприятии в рамках шоу для его линии Emporio Armani на Миланской неделе моды.