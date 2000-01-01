22.02 18:07 MIGnews.com

У Квентина Тарантино и Даниэллы Пик родился сын

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Голливудский режиссер Квентин Тарантино и его жена, израильская актриса и модель Даниэлла Пик официально объявили о рождении ребенка в субботу днем, 22 февраля. Пик рожала в больнице Ихилова в Тель-Авиве, согласно журналу Pnai Plus.Супруги сообщили о том, что ожидают ребенка в августе прошлого года, всего через девять месяцев после свадьбы в Лос-Анджелесе в ноябре 2018 года.Тогда же стало известно, что они снимают квартиру в роскошном северном районе Тель-Авива."У меня запланировано несколько коротких поездок [обратно в США] на церемонию награждения Оскара. И, конечно же, мы будем здесь для рождения и после него." - сообщил 56-летний режиссер.Тарантино подробно рассказал о жизни в Израиле в интервью с Едиот Ааронот в прошлом месяце, сказав, что он "любит страну, и люди очень милые, очень милые со мной, и они, кажется, взволнованы тем, что я здесь".После победы на "Золотом глобусе" в номинации "за лучший сценарий", он поблагодарил свою жену Пик на иврите, сказав: "Я не могу сейчас разговаривать, но я знаю много слов на иврите." Однако, по его словам, рождение ребенка подтолкнет его к дальнейшему изучению языка.Супруги впервые встретились в Израиле 10 лет назад, во время раскрутки фильма "Бесславные ублюдки".Пик также сыграла эпизодическая роль в последнем фильме Тарантино "Однажды ... в Голливуде", который был выпущен в августе прошлого года и получил широкое признание критиков. Картина получила 2 "Оскара" и 3 "Золотых глобуса".