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23.02 01:15   MIGnews.com

Пропавшую в Вене трехлетнюю россиянку нашли в Ливане

Похищенная 3-летняя девочка в Вене, нашлась в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 28 декабря прошлого года неизвестный похитил девочку в столичном отеле Австрии. Позднее в правоохранительных органах уточнили, что похитителем может быть ее отец-иностранец.

Управление полиции Вены отказалось проводить расследование, ссылаясь на то, что случай не входит в их юрисдикцию.
В СК РФ возбудили уголовное дело по статье "похищение".

При этом, корреспонденту из информагентства удалось взять интервью у отца-похитителя Мажди Эль-Али Салу. Отвечая на вопрос о мотивах похищения, он ответил, что вывез дочку, так как ей по медицинским показаниям необходимо жить в теплом климате. Салу также отметил, что его бывшая жена о его планах знала.

"Она общалась со мной. Двадцать восьмого декабря я ей сказал, что мы в Ливан едем. Двадцать девятого декабря мы общались, я ей сказал, что мы в Ливане", — сказал Салу.
По его словам, 3-летняя россиянка сейчас наблюдается у хороших врачей, а ее состояние положительное.

"Она (девочка. — Прим. ред.) наблюдается у хороших врачей, педиатрия хорошая, мы сделали рентген, представлю вам копии, все в наличии. Слава богу, с легкими все в порядке, ребенок поправляется, анализ крови сдали, воспалений нет. Все контролируется, состояние ребенка наблюдается", - цитирует РИА Новости ливанца.
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