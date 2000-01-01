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В Лондоне вручили Brit Awards | Фото: @gorillaz/Twitter22.02 22:44   MIGnews.com

В Лондоне вручили Brit Awards

В Лондоне состоялась 38-я церемония вручения музыкальной премии Brit Awards. Ее итоги были обнародованы в официальном Twitter-аккаунте. Лидером в категории "Мировое признание" в этом году стал поп-певец Эд Ширан.

При этом лучшей группой был признан коллектив Gorillaz. Во время вручения награды ее лидер Деймон Албарн призвав британцев "не изолировать себя от мира" из-за Брекзита.

Победителем в номинации "Лучший сольный исполнитель" стал рэпер STORMZY, а его пластинку "Gang Signs & Prayer" признали лучшим альбомом года.

Британская косоварка Дуа Липу тоже победила в двух номинациях - "Лучшая исполнительница" и "Прорыв года".



Лучшим в категории "Международный исполнитель" был признан Кендрик Ламар, среди исполнительниц лидировала певица оскандалившаяся отказом выступать в Израиле Lorde, а Foo Fighters стали лучшей группой в международной номинации.

В номинации "Лучший британский сингл" победила композиция RagʼN'Bone Man "Human", а лучшим видеоклипом стал "Sign of the Times" Гарри Стайлза.
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