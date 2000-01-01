Мужчина разбогател благодаря чайнику Бартля

Английский коллекционер неожиданно стал богачом. Фарфоровый чайник, который он приобрел еще в прошлом году на одном из аукционов всего за 20 долларов (£15), принес ценителю 800 тыс. долларов (£575 тыс.).
По информации Independent, мужчина купил чайник, а у него не хватало ручки и крышки.
Первая версия, которая была озвучена экспертами: чайник изготовлен в графстве Мидлсекс в период между 1766 и 1800 годами. Но,Ю непосредственно после детального изучения экспертом-аукционистом Woolley and Wallis было установлено, что чайник на самом деле был изготовлен известным мастером Джоном Бартлем, который перекочевал из Великобритании в США в 1763 году.
Работы Бартля очень редки, а его заварные чайники никто не видел до сегодня. Коллекционер хотел за него всего 70 тыс. долларов, но на аукционе цена на него выросла до 800 тысяч. Лот выкупил Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке.