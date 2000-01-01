Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Мужчина разбогател благодаря чайнику Бартля 22.02 17:39   MIGnews.com

Мужчина разбогател благодаря чайнику Бартля

Английский коллекционер неожиданно стал богачом. Фарфоровый чайник, который он приобрел еще в прошлом году на одном из аукционов всего за 20 долларов (£15), принес ценителю 800 тыс. долларов (£575 тыс.).

По информации Independent, мужчина купил чайник, а у него не хватало ручки и крышки.

Первая версия, которая была озвучена экспертами: чайник изготовлен в графстве Мидлсекс в период между 1766 и 1800 годами. Но,Ю непосредственно после детального изучения экспертом-аукционистом Woolley and Wallis было установлено, что чайник на самом деле был изготовлен известным мастером Джоном Бартлем, который перекочевал из Великобритании в США в 1763 году.

Работы Бартля очень редки, а его заварные чайники никто не видел до сегодня. Коллекционер хотел за него всего 70 тыс. долларов, но на аукционе цена на него выросла до 800 тысяч. Лот выкупил Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:44
В Лондоне вручили Brit Awards
21:54
Разъяренные палестинцы закидали конгрессменов яйцами (видео)  
21:14
Госсвидетель слил еще одного из окружения Нетаниягу
21:05
Сильный пожар в Ашдоде, ранен 21 человек  
20:59
Ахмадинежад призвал к экстренным перевыборам в Иране
20:26
Amnesty International: Израиль пытает и убивает детей
19:36
Внук террориста из "Черного сентября" отрекся от деда
18:53
Глава МИД Литвы: США не дадут спуску РФ
18:49
Полиция издевается над помощником Нетаниягу в тюрьме
18:34
Лапид призвал Могерини признать "Хизбаллу" террористами
17:46
Египет приговорил к смерти 21 террориста
17:07
Арабы в гневе: израильских гандболистов пустили в Катар
16:40
Иран советует Израилю пересмотреть свою "гегемонию"
15:53
Израиль за год стал коррумпированее
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus