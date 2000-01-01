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Ученые: о характере мужчины расскажет его группа крови | Фото: Thinkstock23.02 02:29   MIGnews.com

Ученые: о характере мужчины расскажет его группа крови

Если вы хотите больше узнать о своем избраннике, поинтересуйтесь его группой крови – тогда мужчина и его поступки станут понятнее, как пишет ladyportal.info.

Мужчины с I группой крови, как правило, целеустремленные и амбициозные личности, прирожденные лидеры. Отличаются огромной работоспособностью, общительны, легко находят общий язык с самыми разными людьми. Неистребимый оптимизм – еще одно сильное качество этих мужчин. А к недостаткам можно отнести высокомерие, самовлюбленность и чрезмерную ревность.

II группа крови, как правило, у мужчин доброжелательных, трудолюбивых и терпеливых. Такие мужчины очень организованны и аккуратны, ценят порядок. Не любят выяснения отношений, стараются уйти от конфликта. Легко ранимы, тяжело переживают обиды и неудачи. Среди их недостатков может встречаться упрямство, раздражительность, чрезмерная тяга к спиртному и переедание.

Среди мужчин, у которых III группа крови, преобладают ярко выраженные индивидуалисты, натуры творческие, с богатым воображением и фантазией, оригинальным складом ума, довольно чувствительные. Больше всего на свете эти мужчины ценят независимость. Они избирательны в общении, войти в круг их друзей непросто. И, хотя они способны уважать чужую точку зрения, нередко проявляют агрессию к тем, кто по каким-то причинам им несимпатичен. Чем вызывают искреннее недоумение окружающих, поскольку внешне эти мужчины – само спокойствие.

Мужчин с IV группой крови отличают такие качества, как честность, тактичность. Как правило, это люди с мягким, уравновешенным характером, незлопамятны, с ними довольно легко ужиться. У них обычно большое количество друзей. Из большинства таких мужчин получаются верные и надежные мужья. А "слабым" местом можно назвать заниженную самооценку, которая встречается у многих представителей этой группы крови.
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