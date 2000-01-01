Когда-то легендарный журналист, актер, путешественник, автор-исполнитель незабываемых песен Юрий Визбор посвятил своей дочке Тане строки:
"Живет на свете девочка, друзья мои живут.
Ложится солнце стрелами на мокрую траву.
Летит дорога смелая, дождем иссечена.
Живет на свете девочка, похожая на нас…"
Та девочка, действительно, была похожа, и сходство ее с отцом, интерес к его ближнему кругу сделали со временем этих талантливых и неравнодушных людей единомышленниками.
Бардовское творчество было настолько сокровенно-важным и значительным в жизни миллионов, что отголоски того мощного эха все еще не стихают. Во многом благодаря второму и третьему поколению талантливейших представителей известных бардовских родов.
Да-да, именно родов. Наверное, в этом и заключается главная награда за подвижнический труд, за любовь к тем, для кого пели великие барды советской поры. А теперь поют их дети и внуки-единомышленники. Продолжатели дела, которые поднимаются сегодня на сцену, не только для того, чтобы "перевести" на язык нового поколения ТЕ чувства и мысли, ТЕ вечные мелодии, но сказать СВОЕ слово…
Вот и получается, что давняя песня, если ее слегка перефразировать, вполне актуальна и для внука и тезки Юрия Визбора, а также для детей его любимых соратников, "единоверцев гитары":
"Живут на свете…мальчики, друзья мои живут…"
х х х
"Яблоко от яблони" – на редкость удачное название для нового проекта двух талантливых молодых музыкантов, связавших свою жизнь с искусством. Оба они – каждый по отдельности – заняты и востребованы: пишут музыку и создают оригинальные аранжировки, возглавили интересные молодежные музыкальные коллективы. Юрий Визбор-мл. уже получил известность как театральный композитор, а Алексей Хомчик – сын известного исполнителя Галины Хомчик - как звукорежиссер, рок-музыкант, создатель популярного музыкального бэнда.
Вряд ли кто-то, да и они сами могли еще недавно предположить, что когда-нибудь захотят поработать вместе именно на той «территории», которая всегда считалась привилегией их знаменитых «предков». В жанре, где столь легко угадывается любая фальшивая нота, любой неверно поставленный акцент…
Конечно, ребята, выросшие в бардовских семьях, с раннего возраста встречались, общались, а впоследствии обнаружилось и сходство интересов, предпочтений, в том числе, и музыкальных. Например, когда Юра Визбор-младший в год празднования 200-летнего юбилея М.Ю.Лермонтова стал художественным руководителем серьезного культурного проекта с креативным названием "Лермонтов 200 по встречной", то как-то само собой получилось, что он пригласил Лешу Хомчика принять участие в трибьют-альбоме на стихи Михаила Юрьевича.
- И, знаете, Лёша со своей группой создал такую драйвовую панк-рок-композицию на двухсотлетний текст, переведённый на английский, что только лишний раз подтвердилось очевидное: и Туманный Альбион, и панк-рок — Лермонтову близкие понятия… - заметил Юра в недавнем своем интервью.
Иначе говоря, когда бардовский дуэт Хомчик-Визбор (младший) состоялся, то, возможно, это оказалось полной неожиданностью для многих их поклонников в других музыкальных жанрах. Но не для мэтров бардовской песни Юлия Кима, Сергея Никитина, Нателлы Болтянской.
По словам Нателлы, этот дуэт "совершил невозможное: не теряя доверительной, дружеской, немножко даже интимной интонации, присущей жанру, Леша и Юра "прочли" очень знакомые песни абсолютно по-новому…Возникло ощущение, что эти песни двое только что сочинили и спели. Просто магия какая-то. Да, хорошие музыканты. Да, хорошие голоса. Но есть и еще что-то, не определимое привычными категориями. Может быть, их собственная генетическая предрасположенность к этому жанру…"
Очень точно сказано: генетическая предрасположенность! Неслучайно Алексей Хомчик объяснял:
– …в нас течет «кровь бардов», и без этого мы не можем. К сожалению, современная поп-музыка очень редко радует слух…Для меня всегда важно чувствовать, что ты поешь. Песня должна звучать из глубины души. Только тогда слушатель может по-настоящему оценить ее исполнение. Речь идет именно о слушателе, а не о людях, которые приходят на концерт, чтобы потрясти головой и попрыгать!
Новый бардовский проект «Яблоко от яблони» был впервые представлен за океаном. По признанию ребят, они в глубине души побаивались гастрольного турне по Америке:
– …Считается, что «русские» американцы ориентированы на классическое, традиционное исполнение…- объяснил Алексей. - Но их реакция на наших концертах превзошла все ожидания, везде нас ждал абсолютно восторженный прием.
Вспоминая об этих гастролях, Юрий Визбор (младший) сказал, что музыканты за месяц выступили в десяти американских городах, в том числе, в Нью-Йорке. В некоторых местах состоялось по несколько концертов:
- Впечатления ярчайшие. И стар, и млад принимали на "ура". Но громче всех подпевали в Сан-Франциско…
Теперь российское "Яблоко" направляется в Израиль, и, судя по гастрольному графику, это турне может оказаться даже более напряженным, чем американское: за десять дней – с 23 февраля по 4 марта - участники проекта должны дать семь концертов: в Реховоте, Нетании, Беэр-Шеве , Петах-Тикве , Иерусалиме , Бат-Яме, Хайфе.
Программа дуэта выстроена как самостоятельная камерная постановка со своими задачами и средствами реализации этих задач.
Разумеется, будет звучать классика жанра в интерпретации музыкантов: песни Визбора-старшего, Юлия Кима, Вадима Егорова, Алексея Иващенко, Сергея Никитина, Виктора Берковского и многих других. И авторские песни участников проекта "Яблоко от яблони". И истории из " семейного архива"…
Для Алексея Хомчика это второе посещение Израиля, где он однажды уже успел побывать в качестве гостя: в Иерусалиме, на Мертвом море, в Хайфе… И в Ашдоде, где живет родная сестра его бабушки. В нынешний приезд они с Юрой будут в Ашдоде выступать. Это совсем другое ощущение, другая степень ответственности.
Для Юры Визбора, по его словам, нынешняя гастрольная поездка – первая и долгожданная. Но, как ни удивительно, в его репертуаре есть песни…на иврите. Да-да, он, например, записал песню Арика Айнштейна "Эйн Геди". Это дало основание израильским журналистам спросить, знает ли Юра иврит.
Он честно ответил, что иврит пока не знает, но имеется в его планах исполнение еще нескольких песен на этом языке. История с записью "Эйн Геди", впрочем, оказалась необычная:
- Моя сокурсница (по школе-студии МХАТ) режиссер Женя Беркович готовила постановку-перформанс, посвященную Марку Шагалу, для показа в Москве в еврейском музее и Центре Толерантности. Женя попросила подыскать ей песню "на титры". Я начал интересоваться, посоветовался с мамой. А она вспомнила песню, которую услышала во время собственных гастрольных выступлений в Израиле, когда, кстати, она лично посетила Эйн-Геди. Я в песню Айнштейна сразу влюбился – как и все участники перформанса. Нюансы произношения уточнял у одной моей хорошей знакомой. А записать решил чуть погодя, когда понял, что влюбленность не проходит…
Рина Голосова