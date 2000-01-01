Польза вегетарианства: какие плюсы от отказа от мяса
О пользе растительной пищи говорят не только многие диетологи, но и знаменитости. Здоровая кожа, прилив энергии, оптимальный вес и долгая молодость — всего этого вполне можно достичь, если стать вегетарианцем.
Есть следующие разновидности вегетарианцев:
1.Лакто: едят только овощи, фрукты и другую растительную пищу, но могут включить в рацион молочные продукты.
2.Лакто и ово: могут добавить в рацион и яйца, но не употребляют мясо и рыбу.
3.Веганы: вовсе отказываются от любых продуктов животного происхождения. Часто эта группа практикует сыроедение.
4.Просто вегетарианцы. Именно они позволяют себе есть практически все, кроме мяса и продуктов из него. Иногда они практикуют отказ от рыбы, но это случается достаточно редко.
Отказ от мяса и других продуктов животного происхождения имеет свои преимущества:
- Позволяет снизить уровень холестерина, избавиться от лишнего веса. Растительное питание не содержит быстрорастворимых углеводов, большого количества вредных жиров или белков, поэтому оно является полезным и хорошо усваивается в организме, позволяет улучшить обмен веществ.
- При наличии хронических заболеваний, к примеру, сахарного диабета любого типа, такая диета позволяет улучшить состояние. Это же касается и сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, инсульта.
- Часто проблемы с суставами, боли в ногах, спине, а также шейный остеохондроз могут быть связаны с употреблением большого количества животных жиров. Временный переход на растительную пищу позволит почувствовать значительное облегчение, прилив энергии. За счет снижения веса уменьшится и нагрузка на суставы.
Также есть ряд исследований относительно влияния чрезмерного употребления мяса на выработку раковых клеток в организме. Особенно это касается свинины, которая, по результат многих научных трудов, может провоцировать возникновение онкологии. Естественно, заболевание может возникнуть и из-за ряда других факторов, но употребление большого количества мяса относится к одному из них. Если от него отказаться и употреблять только рыбу, то риск развития раковых заболеваний значительно снижается.
После перехода на растительное питание, снижается и уровень токсинов. Они постепенно выводятся из организма. В целом, укрепляется иммунитет, человек становится более выносливым, энергичным.
Повышается продолжительность жизни, поэтому большинство долгожителей нашей планеты являлись вегетарианцами. Есть яркие примеры знаменитостей, которые также отказались от всего мясного и продуктов животного происхождения. Например, известный и вечно молодой певец Джаред Лето сам является вегетарианцем и популяризует такой тип питания. Сейчас он и вовсе стал веганом и даже частично перешел на сыроедение.
Актер Брэд Питт также предпочитает не есть блюда с животными ингредиентами. Он борется за права животных, участвует в различных акциях. При этом актер имеет внушительную мышечную массу и выглядит достаточно молодо. К такой культуре питания Брэд Питт пришел достаточно давно.
Известный профессиональный карточный игрок Даниэль Негреану является убежденным веганом. Он подает хороший пример многим своим поклонникам, так как отказался от мяса и даже не носит одежду, обувь из натуральной кожи или меха. Но это не мешает ему иметь чувство стиля и быть одним из самых привлекательных и успешных людей мира.
Уже более 35 лет Пол Маккартни не ест ничего мясного. К такому образу жизни он приобщил и свою дочь. Теперь они отстаивают права животных, призывают всех людей также стать веганами.
Переход к растительной пище имеет ряд преимуществ и безусловно является одной из новомодных тенденций современного мира. Однако стоит помнить, что не каждому человеку подходит данный тип питания, поэтому если вы решили попробовать себя в вегетарианстве – лучше предварительно обратиться к специалисту и уже вместе с ним составлять свой новый рацион.