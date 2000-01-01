22.02 14:29 MIGnews.com

Ученые: микропластик в океане стал частью пищевой цепи

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Микроскопические волокна пластика, которые отслаиваются при стирке синтетической одежды или от шин автомобилей при езде – один из основных источников загрязнения мирового океана. К такому выводу пришли ученые.Исследователи отмечают, что в некоторых областях этот источник загрязнения наносит океану больший ущерб, чем загрязнение от обычных, видимых глазу отходов.Микроволокна пластика составляют от 15% до 31% от общего количества загрязняющей океан пластмассы. В количественном выражении это около 9,5 млн. тонн микропластика в год. Об этом говорится в последнем отчете Международного союза охраны природы."Мы пришли к выводу, что источник большей части микроволокон в океане – либо стирка синтетики, либо шины", - заявил заместитель главы программы союза по загрязнению морей Франсуа Симар."Микроволокна проникают повсюду в океане, они стали частью пищевой цепи. Давайте перекроем этот поток пластика" – призвал эколог.Еще одиним источником микропластика по словам ученых, являются отходы от использования косметики. Эту проблему удалось частично решить: многие крупные розничные сети, такие как Waitrose, John Lewis, Marks & Spencer и Body Shop, продают косметику и товары, сделанные без применения пластика.Их примеру к концу текущего года последуют еще несколько крупных компаний.Однако справиться с пластиком в шинах и одежде будет, по признанию экологов, значительно сложнее, пишет Би Би Си.