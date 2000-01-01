22.02 22:27 MIGnews.com

Женщина родит ребенка и пожертвует его органы на донорство

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Американка из штата Оклахома осмелилась выносить своего ребенка несмотря на то, что врачи установили окончательный диагноз нерожденной девочки — анэнцефалия.Кэри Янг и ее муж Ройс были шокированы, узнав, что их дочь не выживет после рождения — у нее дефект мозга (почти полное его отсутствие) и черепа. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Daily Mail.Когда супруги узнали диагноз, Кэри была на 20 неделе беременности. Женщина решила таки выносить ребенка, чтобы потом спасти жизни других младенцев."У нее идеальные ножки и ручки. У нее идеальные почки, легкие и печень. Печально, что у нее неидеальный мозг. Недавно мы узнали, что в нее анэнцефалия, и это окончательно", — сказала она.Между прочим, родители назвали нерожденную девочку Евой. Сейчас они ищут людей, которые нуждаются в органах. Супруги Ройс активно ведут свою страницу в Facebook и заявили о готовности пожертвовать органы для других детей.Как известно, анэнцефалия — это внутриутробный порок развития плода, который формируется на ранних сроках беременности и связан обычно с воздействием вредных факторов окружающей среды, токсических веществ или инфекцией. Этот дефект случается очень редко — три случая на 10 тысяч беременностей.