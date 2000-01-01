23.02 01:17 MIGnews.com

Инопланетные бактерии могут угрожать Земле

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Ученые заявили, что внеземные бактерии скоро истребят все человечество. Американские исследователи уверены, что космические полеты на другие планеты несут в себе величайший риск для человечества.Ученые считают, что обитающие на других планетах вирусы и бактерии способны нанести колоссальный урон Земле или полностью истребить население на планете. Человеческий иммунитет не сможет противостоять внеземным бактериям.Инопланетные бактерии можно доставить на Землю вместе с пробами грунта, а также на обшивке космических кораблей. Спасти Землю не сможет даже ультрафиолетовой излучение.Ученые рекомендуют крайне тщательно изолировать и доставлять на Землю пробы грунта с Марса и спутника Юпитера – Европы.