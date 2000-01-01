22.02 23:33 MIGnews.com

Ученые нашли способ замедлить процесс старения человека

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Ученые нашли способ замедлить процесс старения человека. С такими выводами завершили свое исследование американские ученые. Они уверены, что секрет замедления старения предельно прост.Ученые сообщают, что для замедления старения нужно просто всегда спать ночью, а днем бодрствовать. Исследователи нашли в геноме человека более 25 генов, ответственных за циркадные ритмы. По сути это периодические изменения силы разного рода биологических процессов, которые тесно связаны со сменой времени суток. Причем с возрастом интенсивность данных ритмов только возрастает.Ученые уверены, что все выявленные 25 генов каким-то образом связаны с реакциями организма человека на молекулярные и клеточные повреждения, а также процессы окисления.Стоит отметить, что все исследования велись на плодовых мушках. Но все полученные выводы справедливо можно применить к человеку, так как у него и дрозофил все биологические процессы подконтрольны сходными генами.