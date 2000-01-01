Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ученые нашли способ замедлить процесс старения человека | Фото: Thinkstock22.02 23:33   MIGnews.com

Ученые нашли способ замедлить процесс старения человека

Ученые нашли способ замедлить процесс старения человека. С такими выводами завершили свое исследование американские ученые. Они уверены, что секрет замедления старения предельно прост.

Ученые сообщают, что для замедления старения нужно просто всегда спать ночью, а днем бодрствовать. Исследователи нашли в геноме человека более 25 генов, ответственных за циркадные ритмы. По сути это периодические изменения силы разного рода биологических процессов, которые тесно связаны со сменой времени суток. Причем с возрастом интенсивность данных ритмов только возрастает.

Ученые уверены, что все выявленные 25 генов каким-то образом связаны с реакциями организма человека на молекулярные и клеточные повреждения, а также процессы окисления.

Стоит отметить, что все исследования велись на плодовых мушках. Но все полученные выводы справедливо можно применить к человеку, так как у него и дрозофил все биологические процессы подконтрольны сходными генами.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:28
Алла Пугачева призналась, что делала пластические операции
22:27
Женщина родит ребенка и пожертвует его органы на донорство
21:50
Мексика не согласна на "одностороннюю" политику США
21:22
Правительство Меркель ужесточает правила депортации беженцев
20:53
Израильтянина обвинили в покушении на арабских рабочих
20:24
Айзенкот: "Насралла только лает, но не кусает"
19:56
Вероятность победы Марин Ле Пен назвали "сумасшествием"
19:34
С пятницы в Хайфе: посадка в автобус через любую дверь
19:17
В морг, где лежит тело Ким Чен Нама, пытались проникнуть
18:53
На переговорах по Сирии не ожидают "никаких прорывов"
18:29
Шойгу: в России появились войска информационных операций
17:18
Али Хаменеи: Израиль - "грязная глава" в мировой истории
16:51
Какова реальная популярность Гидеона Саара
16:32
Одед Форер: Найти альтернативу психометрическому экзамену
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus