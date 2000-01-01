23.01 15:52 MIGnews.com

Барабанщик Aerosmith подал в суд на остальных участников

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Барабанщик Aerosmith Джои Крамер подал в суд на остальных участников группы. Музыкант утверждает, что они несправедливо исключили его из состава перед церемонией Грэмми.Об этом сообщает Rolling Stone.Музыкант утверждает, что был незначительно травмирован, из-за чего не смог репетировать с группой и выступать на концертах.Крамер подчеркнул, что ему удалось восстановиться к осени и он был готов начать работу, но участники группы ему отказали. По его словам, это противоречит контракту.Из-за отказа он не сможет выступить на церемонии Грэмми 27 января и на трибьют-шоу группы Aerosmith."Дело не в деньгах", - написал он. "Я лишен возможности быть признанным вместе с другими участниками за наш коллективный пожизненный вклад в музыкальную индустрию."