23.01 15:52 MIGnews.com
Барабанщик Aerosmith подал в суд на остальных участников
Барабанщик Aerosmith Джои Крамер подал в суд на остальных участников группы. Музыкант утверждает, что они несправедливо исключили его из состава перед церемонией Грэмми.
Об этом сообщает Rolling Stone.
Музыкант утверждает, что был незначительно травмирован, из-за чего не смог репетировать с группой и выступать на концертах.
Крамер подчеркнул, что ему удалось восстановиться к осени и он был готов начать работу, но участники группы ему отказали. По его словам, это противоречит контракту.
Из-за отказа он не сможет выступить на церемонии Грэмми 27 января и на трибьют-шоу группы Aerosmith.
"Дело не в деньгах", - написал он. "Я лишен возможности быть признанным вместе с другими участниками за наш коллективный пожизненный вклад в музыкальную индустрию."
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