22.01 12:58 MIGnews.com

Виторган предположительно расстался с Нинидзе

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Российский актер театра и кино Максим Виторган своими неоднозначными публикациями в социальных сетях дал пищу для появления слухов о расставании с Нино Нинидзе.Сообщается, что на странице Виторгана в Instagram появилась публикация с надписью: "Когда тебя предали — это всё равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается".Виторган никак не комментирует распространяющиеся слухи о проблемах в отношениях с Нинидзе. Сама актриса опубликовала совместную с Виторганом фотографию, на которой они оба счастливы, о чем можно судить по улыбкам на лицах.