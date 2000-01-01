22.01 11:30 MIGnews.com

Балерину Захарову спасли от группового изнасилования

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Российская артистка балета, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова в новом выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказала о жуткой истории из своего прошлого.В 2003 году Захарова переехала в Москву и перешла в Большой театр. Ведущий поинтересовался: "Как вас приняла Москва?"."Был такой случай: я шла на спектакль, мне нужно было в Большой. Была зима, везде снег. Иду по переходу, смотрю, а ко мне идет мужчина. Неподалеку стоит джип, там еще несколько таких, как он", - рассказала Захарова.Далее он предложил подвезти девушку, но Светла отказалась, после чего мужчина крепко схватил ее за руку, чтобы затащить ее в машину. Ее спасли отец Ульяны Лопаткиной и однокурсник. "Вы понимаете, что такое Москва тех лет. Было много бандитизма, где я бы я сейчас была, что со мной тогда случилось бы, неизвестно...", – отметила она.