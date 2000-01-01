Принц Гарри прибыл в Канаду

Принц Гарри, добившийся разрешения королевы Елизаветы II на отказ от королевского титула, покинул Великобританию. Герцог Сассекский прибыл в Канаду, куда ранее улетела его супруга Меган Маркл с сыном Арчи.
Были опубликованы кадры прибытия Гарри в Ванкувер: он спускается с трапа самолета и садится в автомобиль в аэропорту, пишет Mirror.
Как сообщалось ранее, Гарри достиг соглашения со своей бабушкой, согласно которому в "переходный период" он с семьей будет проводить часть времени в Канаде, часть - в Великобритании. Оба супруга сохранят герцогские титулы, отказ сделан только от "звания" "старших членов королевской семьи". Это предполагает отмену бюджетного финансирования всех расходов Гарри и Меган, но одновременно снятие с них ряда обязанностей по ведению государственных дел.