В Индии слонам связали пижамы, чтоб не мерзли

Сердобольные жительницы деревни расположенной неподалеку от слоновьего заповедника в городе Матхура, не смогли игнорировать призыв зоозащитников о помощи слонам, которые мерзли в студеные индийские ночи, и связали им настоящие пижамы, которые, к тому же, еще и очень забавно выглядят.
Как пишет издание Daily Mail, несмотря на то, что удовлетворить просьбу работников зооприюта Wildlife SOS Elephant, потребовались месяцы, индианки справились с задачей, связав яркие разноцветные накидки и гетры, из которых смастерили ночные одежки для 20 слонов.
По словам основателя заповедника Картика Сатянараяна, что слонам одежда понравилась.