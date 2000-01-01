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В Индии слонам связали пижамы, чтоб не мерзли 22.01 21:59   MIGnews.com

В Индии слонам связали пижамы, чтоб не мерзли

Сердобольные жительницы деревни расположенной неподалеку от слоновьего заповедника в городе Матхура, не смогли игнорировать призыв зоозащитников о помощи слонам, которые мерзли в студеные индийские ночи, и связали им настоящие пижамы, которые, к тому же, еще и очень забавно выглядят.



Как пишет издание Daily Mail, несмотря на то, что удовлетворить просьбу работников зооприюта Wildlife SOS Elephant, потребовались месяцы, индианки справились с задачей, связав яркие разноцветные накидки и гетры, из которых смастерили ночные одежки для 20 слонов.

По словам основателя заповедника Картика Сатянараяна, что слонам одежда понравилась.
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