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YouTube/ скриншот с видео23.01 01:20   MIGnews.com

Отец Джоли прокомментировал отношения дочери с Брэдом Питтом

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта стал неожиданным не только для поклонников пары, но и для родных. Сейчас между супругами продолжаются судебные разбирательства, и никаких комментариев прессе они не дают. Поэтому журналисты обратились к отцу Анджелины Джону Войту с просьбой прокомментировать ситуацию.

"Сейчас трудное время для них. Я не люблю об этом говорить, но благодарен каждому, кто переживает за Анджелину и Брэда. Надеюсь, скоро все проблемы разрешатся и они расстанутся не чужими людьми. Я очень переживаю за детей", - заявил Джон изданию Us Weekly.

Отметим, недавно адвокаты Питта и Джоли уведомили прессу о подписании соглашения о соблюдении неприкосновенности личной жизни их детей и семьи. Теперь вся информация о разводе будет носить конфиденциальный характер, пишет ТСН.
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