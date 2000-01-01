Отец Джоли прокомментировал отношения дочери с Брэдом Питтом
Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта стал неожиданным не только для поклонников пары, но и для родных. Сейчас между супругами продолжаются судебные разбирательства, и никаких комментариев прессе они не дают. Поэтому журналисты обратились к отцу Анджелины Джону Войту с просьбой прокомментировать ситуацию.
"Сейчас трудное время для них. Я не люблю об этом говорить, но благодарен каждому, кто переживает за Анджелину и Брэда. Надеюсь, скоро все проблемы разрешатся и они расстанутся не чужими людьми. Я очень переживаю за детей", - заявил Джон изданию Us Weekly.
Отметим, недавно адвокаты Питта и Джоли уведомили прессу о подписании соглашения о соблюдении неприкосновенности личной жизни их детей и семьи. Теперь вся информация о разводе будет носить конфиденциальный характер, пишет ТСН.