23.01 00:20 MIGnews.com

Названы страны с наилучшими условиями для жизни в будущем

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Американские исследователи составили список стран и регионов с наилучшими условиями для жизни человека при глобальном потеплении. Данная статья опубликована на страницах журнала Climatic Change.Специалисты утверждают, что мягкий климат всего через несколько десятилетий установится в северных и горных районах США, а также странах, располагающихся на Британских островах, в Северной Европе, Северо-Восточной Азии и южных частях Латинской Америки и Океании. В этих регионах количество дней с солнечной погодой увеличится на 15 суток.С другой стороны, климат резко ухудшится на юго-востоке Азии и Африке. Специалисты рекомендуют выбирать регионы, расположенные в средних и северных широтах планеты, так как там климат станет лучше.