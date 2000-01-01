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Новая напасть семьи Заворотнюк: в этот раз из-за мужа | Фото:21.12 23:22   MIGnews.com

Новая напасть семьи Заворотнюк: в этот раз из-за мужа

Налоговая служба Санкт-Петербурга заблокировала мужу больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Петру Чернышеву финансовые операции в одном из российских банков.

Об этом 21 декабря сообщил Telegram-канал Mash.

По словам журналистов, Чернышев и его компании оформлены в Санкт-Петербурге. Предположительно, заморозка счетов связана с подозрительными финансовыми операциями.

Уточняется, что сам фигурист не занимается решением этой проблемы, поскольку заботится о жене, которая лежит в реабилитационном центре.

Это уже вторая финансовая проблема в семье Заворотнюк за последнее время. Ранее сообщалось, что на мать актрисы "охотятся" судебные приставы из-за долга по коммунальным услугам в размере 45,7 тысяч рублей.


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