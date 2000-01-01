22.12 00:35 MIGnews.com

Названы самые высокооплачиваемые писатели уходящего года

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Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей в мире в 2019 году.Рейтинг возглавила автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг, доход которой эксперты оценили в 92 миллиона долларов. Большую часть денег она получила благодаря отчислениям за использование бренда Гарри Поттера.Второе место занял Джеймс Паттерсон, доход которого составляет 70 миллионов долларов. Он является самым богатым литератором в США. В прошлом году его книга "Президент пропал", написанная в соавторстве с Биллом Клинтоном, стала самым продаваемым фантастическим романом.На третьем месте – бывшая первая леди США Мишель Обама, которая впервые попала рейтинг. Это произошло благодаря тому, что Мишель продала свыше 10 млн копий своих мемуаров.Также в список попали Джефф Кинни с 20 млн долларов дохода и Стивен Кинг, который полчил в этом году 17 млн.