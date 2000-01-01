На семью Заворотнюк обрушилась новая неприятность

Проблемы и слухи не оставляют семью больной раком Анастасии Заворотнюк в покое – стало известно о новой неприятности.
По данным российских СМИ, мать актрисы Валентина Борисовна задолжала за квартиру 45,7 тысяч рублей.
Поскольку платежи перестали поступать в тот момент, когда стало известно о болезни Заворотнюк, за женщиной начали "охотиться" судебные приставы.
Известно, что квартира, о которой идет речь, ранее принадлежала самой Анастасии, но уже пять лет оформлена в равных долях на мать и наследников Заворотнюк. Площадь составляет 194,6 квадратных метра, потому коммуналка обходится достаточно дорого.
Дом был построен в 2006 году на тихой зеленой улице. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" купила недвижимость, когда та еще только строилась. Семья Заворотнюк пока не прокомментировала информацию о долгах.