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На семью Заворотнюк обрушилась новая неприятность | Фото:21.12 15:00   MIGnews.com

На семью Заворотнюк обрушилась новая неприятность

Проблемы и слухи не оставляют семью больной раком Анастасии Заворотнюк в покое – стало известно о новой неприятности.

По данным российских СМИ, мать актрисы Валентина Борисовна задолжала за квартиру 45,7 тысяч рублей.

Поскольку платежи перестали поступать в тот момент, когда стало известно о болезни Заворотнюк, за женщиной начали "охотиться" судебные приставы.

На семью Заворотнюк обрушилась новая неприятность | Фото:

Известно, что квартира, о которой идет речь, ранее принадлежала самой Анастасии, но уже пять лет оформлена в равных долях на мать и наследников Заворотнюк. Площадь составляет 194,6 квадратных метра, потому коммуналка обходится достаточно дорого.

Дом был построен в 2006 году на тихой зеленой улице. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" купила недвижимость, когда та еще только строилась. Семья Заворотнюк пока не прокомментировала информацию о долгах.


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