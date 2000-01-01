В английской школе обнаружили редкую статую царя Саула

Но прежде, чем скульптура, которая называется "Царь Саул под влиянием зла", займет свое место в постоянной коллекции музея, реставраторы должны очистить ее от блесток, застрявших в складках одеяния статуи, а также от остатков чего-то, что может быть черным лаком для ногтей.
Похоже, что учащиеся колледжа Редкомоб, частной школы-пансиона, любили наряжать "Саула" в костюмы разных персонажей, типа "Властелина Колец" или Санта Клауса, к тому же он служил ученикам талисманом.
Публика сможет наблюдать за тем, как хранители чистят статую в Восточном здании музея. Они приступят к работе над "Саулом" с весны 2019 года.
Американский скульптор Вильям Ветмор Стори изваял "Саула" в 1865 году в Риме. Каким-то образом, когда историки через сто лет стали описывать судьбу скульптора, его шедевр не могли найти.