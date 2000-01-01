Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В английской школе обнаружили редкую статую царя Саула | Фото:22.12 07:07   MIGnews.com

В английской школе обнаружили редкую статую царя Саула

Впечатляющая скульптура первого царя Израиля, которая пропала из поля общественного зрения 150 лет назад, приобретена музеем искусств Северной Каролины у английской школы-пансиона.

Об этом в пятницу, 21 декабря сообщает The Times of Israel.

Но прежде, чем скульптура, которая называется "Царь Саул под влиянием зла", займет свое место в постоянной коллекции музея, реставраторы должны очистить ее от блесток, застрявших в складках одеяния статуи, а также от остатков чего-то, что может быть черным лаком для ногтей.

Похоже, что учащиеся колледжа Редкомоб, частной школы-пансиона, любили наряжать "Саула" в костюмы разных персонажей, типа "Властелина Колец" или Санта Клауса, к тому же он служил ученикам талисманом.

Публика сможет наблюдать за тем, как хранители чистят статую в Восточном здании музея. Они приступят к работе над "Саулом" с весны 2019 года.

Американский скульптор Вильям Ветмор Стори изваял "Саула" в 1865 году в Риме. Каким-то образом, когда историки через сто лет стали описывать судьбу скульптора, его шедевр не могли найти.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:54
Мэттис отменил визит в Израиль после заявления об отставке
07:34
Задержаны подозреваемые в запуске дронов в аэропорту Лондона
06:17
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:27
Легендарный "Беверли-Хиллз, 90210" возвращается на экраны
03:53
Астрономы открыли новые планеты из драгоценных камней
02:12
Дэвид Бекхэм намеревается улететь в космос
01:45
Трэвис Скотт планирует сделать предложение Кайли Дженнер
00:36
Китай отрицает обвинения США в шпионаже
23:59
«Соглашение по Косово по типу соглашения Израиль-Египет»
22:03
DISH объединяется с Gilat для нового широкополосного сервиса
21:28
В Джибути задержан подозреваемый по делу "Шарли Эбдо"
20:54
В Конго самолет Ан-26 потерпел крушения, 3 человека погибли
20:47
Санкции Еросоюза против России вступили в силу
20:07
Беспорядки в Барселоне: 51 пострадавший, 12 задержанных
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus