Легендарный "Беверли-Хиллз, 90210" возвращается на экраны
Создатели легендарного сериала "Беверли-Хиллз, 90210" решили переснять культовую ленту, сообщает в пятницу, 21 декабря сайт Deadline со ссылкой на представителей CBS Television Studios.
"Это будет необычная перезагрузка с представителями изначального состава сериала", — пояснили представители CBS.
По данным источников, в обновленном сериале снимутся звезды оригнальной ленты 54-летний Ян Зиринг, который играл Стива, 46-летняя Дженни Гарт (Келли), 45-летняя Тори Спеллинг (Донна), 49-летний Джейсон Пристли (Брендон), 45-летний Брайан Остин Грин (Дэвид) и 57-летняя Габриэль Картерис (Андреа).
Напомним, драматический сериал "Беверли-Хиллз, 90210" посвящен жизни "золотой" молодежи в престижном районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. Премьера шоу состоялась в 1990 году.
Последняя серия популярного в 90-х американского молодежного телесериала вышла в свет в 2000 году. Всего было выпущено 10 сезонов этого сериала.