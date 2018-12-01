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Легендарный `Беверли-Хиллз, 90210` возвращается на экраны | Фото:22.12 04:27   MIGnews.com

Легендарный "Беверли-Хиллз, 90210" возвращается на экраны

Создатели легендарного сериала "Беверли-Хиллз, 90210" решили переснять культовую ленту, сообщает в пятницу, 21 декабря сайт Deadline со ссылкой на представителей CBS Television Studios.

"Это будет необычная перезагрузка с представителями изначального состава сериала", — пояснили представители CBS.

По данным источников, в обновленном сериале снимутся звезды оригнальной ленты 54-летний Ян Зиринг, который играл Стива, 46-летняя Дженни Гарт (Келли), 45-летняя Тори Спеллинг (Донна), 49-летний Джейсон Пристли (Брендон), 45-летний Брайан Остин Грин (Дэвид) и 57-летняя Габриэль Картерис (Андреа).

Напомним, драматический сериал "Беверли-Хиллз, 90210" посвящен жизни "золотой" молодежи в престижном районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. Премьера шоу состоялась в 1990 году.

Последняя серия популярного в 90-х американского молодежного телесериала вышла в свет в 2000 году. Всего было выпущено 10 сезонов этого сериала.


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