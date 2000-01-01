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21.12 12:27   MIGnews.com

Видеомаркетинг: как инструмент для продвижения бизнеса

Почему современный бизнес переходит на видеомаркетинг?
Современному человеку не всегда хватает времени читать и добывать по крупицам информацию. Если потенциальный покупатель не хочет обращать внимание на ваш продукт, то видеомаркетинг станет “глотком свежего воздуха” для Вашего бизнеса. Социологические исследования компании «Cisco» показали: всего через пару лет 80% контента в Интернете будут составлять видеоролики. Видео работает намного лучше статичной картинки и текста, оно затрагивает несколько отделов мозга и воздействует комплексно на восприятие.


Как работает видеомаркетинг?
Люди по способу восприятия делятся на «визуалов», «аудиалов», «дискретов» и «кинестетиков». Современные видеоролики рассчитаны на тех, кто принимает информацию «на слух», при помощи визуальных картинок, логических доводов и аргументов. Ролик, который длится полминуты, содержит в себе больше полезного контента, чем большой SEO-текст. Видео можно использовать вместо описаний товаров, а можно дополнять им продающие статьи.


Если у Вас упали продажи – обращайтесь в «Медиабанду». Мы знаем, как заставить ваш маркетинг работать, «цеплять за живое», вызывать яркие эмоции, заинтересованность в продукции и желание поскорее ее купить. Недавно мы открыли офис в Москве и готовы на высочайшем уровне оказывать услуги разработки медиаконтента для любого бизнеса.


Что мы предлагаем?
Компания «Медиабанда» предлагает продающий контент, а именно:



  • Анимацию. Используются двухмерная и трехмерная графика.

  • Инфографику. Традиционные ролики дополняются схемами, графиками, элементами статистики, диаграммами, таблицами и картами. Сложные данные популярно объясняются широкой целевой аудитории, «раскладываются по полочкам».

  • Рекламное видео, которое вызовет у клиента первичный интерес и «подтолкнет» к совершению покупки.

  • Презентационное видео. Покажите свою компанию в выгодном свете на выставках, бизнес-встречах.

  • Корпоративное видео, рассказывающее о «внутренней кухне» Вашей фирмы.

  • «Вирусные ролики». Их особенность заключается в том, что пользователи соц. сетей сами распространяют их, показывая друг другу.


Анимированные логотипы. Мы «оживим» Ваш логотип, из статичной картинки она превратится в живую.
Формат видео будет выбираться исходя из Ваших целей, задач, идей и пожеланий.
Мы уверены, что конечный продукт попадет прямо в точку, дав положительный толчок Вашему бизнесу.




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