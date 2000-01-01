Видеомаркетинг: как инструмент для продвижения бизнеса

Почему современный бизнес переходит на видеомаркетинг?
Современному человеку не всегда хватает времени читать и добывать по крупицам информацию. Если потенциальный покупатель не хочет обращать внимание на ваш продукт, то видеомаркетинг станет “глотком свежего воздуха” для Вашего бизнеса. Социологические исследования компании «Cisco» показали: всего через пару лет 80% контента в Интернете будут составлять видеоролики. Видео работает намного лучше статичной картинки и текста, оно затрагивает несколько отделов мозга и воздействует комплексно на восприятие.
Как работает видеомаркетинг?
Люди по способу восприятия делятся на «визуалов», «аудиалов», «дискретов» и «кинестетиков». Современные видеоролики рассчитаны на тех, кто принимает информацию «на слух», при помощи визуальных картинок, логических доводов и аргументов. Ролик, который длится полминуты, содержит в себе больше полезного контента, чем большой SEO-текст. Видео можно использовать вместо описаний товаров, а можно дополнять им продающие статьи.
Если у Вас упали продажи – обращайтесь в «Медиабанду». Мы знаем, как заставить ваш маркетинг работать, «цеплять за живое», вызывать яркие эмоции, заинтересованность в продукции и желание поскорее ее купить. Недавно мы открыли офис в Москве и готовы на высочайшем уровне оказывать услуги разработки медиаконтента для любого бизнеса.
Что мы предлагаем?
Компания «Медиабанда» предлагает продающий контент, а именно:
Анимированные логотипы. Мы «оживим» Ваш логотип, из статичной картинки она превратится в живую.
Формат видео будет выбираться исходя из Ваших целей, задач, идей и пожеланий.
Мы уверены, что конечный продукт попадет прямо в точку, дав положительный толчок Вашему бизнесу.