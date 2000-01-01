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Плинтус для столешницы: обзор вариантов и основные функции 21.12 11:00   MIGnews.com

Плинтус для столешницы: обзор вариантов и основные функции

При обстановке кухни необходимо учитывать множество деталей и нюансов. Кроме создания ароматных и вкусных шедевров, это место – идеальная среда для развития микроорганизмов. И большинство из них скапливается на рабочей поверхности. Для борьбы с бактериями на столешнице подойдут моющие и чистящие составы. Но как быть с микроорганизмами, которые скапливаются в стыках между столом, раковиной и стеной? Намного проще предотвратить развитие бактерий, чем затем вести с ними борьбу. И помочь в этом может пристеночный бортик.

Виды и материалы исполнения

Плинтусы для столешницы различаются по сечению и материалам исполнения. По первому критерию существуют такие виды изделий:

● овальные;
● треугольные;
● прямоугольные.

Выбор формы основывается на индивидуальных предпочтениях. Комплект этих элементов дополняется внутренними и внешними углами, а также торцевыми заглушками. Все детали подбираются в соответствии с материалом и цветом кухонной столешницы.

При производстве плинтусов для поверхности применяются различные виды сырья. Одни из самых популярных и привлекательных по стоимости – деревянные. Но бортики из природного и экологичного сырья требуют дополнительной защиты от влаги.

Изделия из искусственного камня отличаются долговечностью и устойчивостью к различным раздражителям. Не требуют трудоёмкого ухода и плинтусы из алюминия. Они легко очищаются, устойчивы к моющим средствам и механическим повреждениям.

Идеальное соотношение цены и качества имеют пластиковые изделия. Качественный плинтус для столешницы предлагает компания REHAU. В её изделиях сочетается стильный дизайн, простота в уходе и долговечность. Они прочны и стойки к воздействию моющих средств.

Основные функции пристеночных бортиков

Установка плинтуса – финальный этап отделки столешницы. Эти элементы выполняют эстетическую функцию и завершают интерьер помещения. Но главная причина для установки плинтуса – защита рабочей поверхности от влаги, загрязнений и скопления опасных микроорганизмов. Пристеночный бортик закрывает щель и увеличивает срок эксплуатации мебельных конструкций и столешницы.

Использовать плинтус необходимо для сглаживания неровностей, маскировки коммуникаций и проводов, которые вносят изменения в общую картину оформления кухни. Многофункциональность бортика делает его незаменимым элементом при оформлении рабочей поверхности.


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