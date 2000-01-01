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instagram.com 21.12 23:31   MIGnews.com

Поклонники в восторге от трехлетней дочки Аллы Пугачевой

Примадонна и народная артистка на сцене, в личной жизни Алла Пугачева умеет оставаться обычной женщиной и хорошей мамой. Об этом, в том числе, свидетельствуют фотографии ее детей — близнецов Лизы и Гарри, появившихся на свет три года назад в браке с Максимом Галкиным. Отказавшись от плотного гастрольного графика, Алла Борисовна, похоже, посвящает им все свое время.

Каждый снимок детей в Instagram вызывает волну эмоций у подписчиков Пугачевой. Но одна из последних фотографий дочки Лизы, которая появилась в микроблоге Аллы Борисовны, стала настоящей сенсацией.

Пользователи сравнили девочку с маленьким ангелочком.

instagram.com
instagram.com

instagram.com
instagram.com

За прошедший год дети Пугачевой и Галкина действительно стали настоящими звездами. Пара делится их фотографиями, охотно посвящая своих поклонников в детали своей семейной жизни.
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