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Кадр из фильма 22.12 03:24   MIGnews.com

Кира Найтли тайно снялась в продолжении "Пиратов"

Еще недавно поклонники пиратской саги сетовали на отсутствие в новом фильме их любимой героини Элизабет Свон, роль которой исполняла Кира Найтли. Но теперь появились слухи, что Найтли все-таки появится в картине. Ее появление не афишируется, и в съемках она участвовала тайно. Однако, по сведениям источников, продюсеры все-таки уговорили ее сняться — правда, в небольшой роли, пишет Сosmo.

Кира не раз жаловалась на то, что уже переросла эту роль и что ей тесно в тугих корсетах. Сказалось также и то, что сейчас актриса полностью погружена в материнство — вместе с музыкантом Джеймсом Райтоном она воспитывает годовалую дочь Эди. Неудивительно, что живущая в Лондоне Кира не готова надолго улетать в Австралию, где проходили съемки новых "Пиратов".

И если эти слухи все-таки подтвердятся, на экране мы увидим по‑настоящему звездный состав. Помимо Джонни Деппа, Орландо Блума и Джефри Раша, игравших во всех предыдущих частях, в новом фильме появятся испанец Хавьер Бардем и юная звезда Кая Сколедарио.

Пятая часть знаменитой франшизы, получившая название "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки", выйдет в мае 2017 года. По сюжету капитан Джек Воробей, исчерпавший свою удачу, узнает, что за ним охотится его давнишний враг — ужасный капитан Салазар, сбежавший из Дьявольского треугольника. И спастись ему поможет только могущественный артефакт – трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.


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