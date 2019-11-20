Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Развод Заворотнюк с Чернышевым - фейк 21.11 11:32   MIGnews.com

Развод Заворотнюк с Чернышевым - фейк

Близкие семьи актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева назвали ложью слухи о том, что пара может расторгнуть свой брак.

Ранее ряд источников со ссылкой на якобы друзей семьи сообщил, что Чернышев рассматривает возможность развода из-за тяжелого недуга, постигшего Заворотнюк.

"С такими "друзьями" не нужны враги... У Насти и Петра... непростые времена, которые нужно пережить вместе. Но настоящая любовь существует, мы свидетели!", - говорится в инстаграм-аккаунте, созданном для поддержки актрисы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

А в этом случае издания ссылаются на якобы «друга семьи». Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги. Только это не наш случай, потому что реальные, а не придуманные прессой друзья, у нас самые надежные и лучшие. Мы хотим пожелать всем, чтобы у каждого из вас в жизни был человек, который будет с вами и в радостные моменты, которых у Насти и Петра было уже много и будет еще больше, и в непростые времена, которые нужно пережить вместе. Настоящая любовь существует, мы свидетели!

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:52
Ракету Маска разорвало на куски во время испытаний  
11:16
В Сирии опровергли информацию о ликвидации важного иранца
10:41
Ганц противопоставил себя Нетаниягу: народу нужен лидер
10:25
В Тегеране похоронили офицеров, погибших в Дамаске  
10:04
Видео: Сирийские ПВО "сошли с ума" во время атак ЦАХАЛа
10:01
Лапид - глава Еш Атид до окончания каденции 25-го Кнессета
09:39
Ракетный обстрел Голан - ответ на атаку в Букамаль
09:13
Опрос: 25% европейцев - антисемиты
08:30
Новая технология Израиля помогает распознавать террористов
08:22
Глава Хаей Сара
08:16
Израиль нанес удары из Иордании, выпустил 40 крылатых ракет
08:09
Моссад ликвидировал важного иранского сановника в Сирии
07:50
Студенты в Торонто: "Да здравствует интифада!"
07:23
"Из-за Лапида нет правительства единства"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus