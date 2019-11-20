21.11 11:32 MIGnews.com

Развод Заворотнюк с Чернышевым - фейк

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Близкие семьи актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева назвали ложью слухи о том, что пара может расторгнуть свой брак.Ранее ряд источников со ссылкой на якобы друзей семьи сообщил, что Чернышев рассматривает возможность развода из-за тяжелого недуга, постигшего Заворотнюк."С такими "друзьями" не нужны враги... У Насти и Петра... непростые времена, которые нужно пережить вместе. Но настоящая любовь существует, мы свидетели!", - говорится в инстаграм-аккаунте, созданном для поддержки актрисы.